Березовчанина будут судить за незаконный оборот немаркированной алкогольной и табачной продукции

За приобретение и хранение в целях сбыта немаркированной продукции мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. Фото: Нина Георгиева

В Берёзовский городской суд направлено уголовное дело о незаконном обороте немаркированной алкогольной и табачной продукции. Общая стоимость товара превышает 3,8 млн рублей.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 39-летнего березовчанина. По версии следствия, в трёх арендованных гаражных боксах мужчина хранил немаркированную алкогольную продукцию стоимостью свыше 3,2 млн рублей и табачные изделия — более 694 тыс. рублей. В дальнейшем он планировал продать данный товар.

Всё было изъято сотрудниками правоохранительных органов. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчина обвиняется в приобретении, хранении в целях сбыта немаркированной продукции. Ему грозит до 6 лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее "Областная газета" сообщала, что в Свердловской области увеличилось количество дел по административным правонарушениям. Количество штрафов за нелегальный оборот алкоголя выросло на 33 %.

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