В Свердловской области на 33 % возросло количество штрафов за нелегальный оборот алкоголя

От суррогатного алкоголя погибают люди. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области увеличилось количество дел по административным правонарушениям. Количество штрафов за нелегальный оборот алкоголя выросло на 33 %.

Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области Милана Сабирова. Она пояснила, за счёт чего произошло увеличение количества дел по административным правонарушениям.

"Количество увеличилось за счёт 2 категорий дел. Это привлечение к ответственности за нарушение требований по обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции — их стало 139, то есть на 33 % выросло. Сумма взысканных штрафов по этой категории — 8 миллионов рублей", — сообщила Милана Сабирова.

Также увеличилось количество правонарушений, связанных с ведением предпринимательской деятельности без регистрации. Их стало 433. Нелегальных бизнесменов суммарно оштрафовали на 6 миллионов рублей.

Напомним, в октябре 2021 года стало известно о массовом отравлении людей алкоголем в Свердловской области. Пострадавшие начали поступать в больницы Среднего Урала с 7 октября. Погибли 18 свердловчан. Возбуждены и расследуются уголовные дела. Установлено, что опасная продукция была реализована в Чкаловском районе Екатеринбурга. Как писала "ОГ", среди погибших значатся 12 мужчин и шесть женщин в возрасте от 25–30 до 78 лет.

20 октября стало известно ещё о семи случаях смертельного отравления метанолом в Свердловской области. По данным на 26 октября, количество жертв контрафактного алкоголя возросло до 30 человек.