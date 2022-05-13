Мэрия доработает логотип к 300-летию Екатеринбурга, выбранный жителями

За эскиз № 2 было отдано 2 977 голосов (38,7%). Фото: эскиз логотипа к 300-летию Екатеринбурга

В пятницу, 13 мая, прошло заседание экспертной комиссии конкурса на лучший логотип к 300-летию Екатеринбурга. В ходе оживленных споров было принято решение доработать избранный горожанами вариант.

Как сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, у членов экспертной комиссии были разные мнения на счет логотипа к юбилею уральской столицы.

"Компромиссом стало решение использовать логотип, который выбрали горожане, как концептуальную основу разработки логотипа к 300-летию города", — рассказали в мэрии.

Напомним, что итоги конкурса были подведены 11 мая. За эскиз № 2 было отдано 2 977 голосов (38,7%). Всего в голосовании приняли участие 7 700 екатеринбуржцев.