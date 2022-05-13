Темы дня

Общество
13 мая 2022, 17:09

Мэрия доработает логотип к 300-летию Екатеринбурга, выбранный жителями

Логотип

За эскиз № 2 было отдано 2 977 голосов (38,7%). Фото: эскиз логотипа к 300-летию Екатеринбурга

В пятницу, 13 мая, прошло заседание экспертной комиссии конкурса на лучший логотип к 300-летию Екатеринбурга. В ходе оживленных споров было принято решение доработать избранный горожанами вариант.

Как сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, у членов экспертной комиссии были разные мнения на счет логотипа к юбилею уральской столицы.

"Компромиссом стало решение использовать логотип, который выбрали горожане, как концептуальную основу разработки логотипа к 300-летию города", — рассказали в мэрии.

Напомним, что итоги конкурса были подведены 11 мая. За эскиз № 2 было отдано 2 977 голосов (38,7%). Всего в голосовании приняли участие 7 700 екатеринбуржцев. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
13.05.2022, 18:10 / Общество
В Екатеринбурге почти на четыре месяца закроют проезд по улице Антона Валека
13.05.2022, 17:57 / Общество
В Березовском ГО провели выездную чрезвычайную комиссию по пожарам
13.05.2022, 17:34 / Общество
Одного из лидеров преступной группировки в Верхней Салде осудили на 10 лет
13.05.2022, 17:30 / Общество
В Ботаническом саду Екатеринбурга цветет дерево роз
13.05.2022, 17:25 / Культура
Шедевры авангарда на следующей неделе вернутся в Екатеринбург из Сеула