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16 мая 2022, 17:59

Более 1,5 миллиона свердловчан приняли участие в мероприятиях ко Дню Победы

  Юлия Пастух
День Победы в Екатеринбурге

В строю "Бессмертного полка" по всей области прошло более 330 тысяч человек. Фото: Павел Ворожцов

Об этом рассказал вице-губернатор Олег Чемезов на заседании регионального организационного комитета по проведению мероприятий в связи с памятными событиями отечественной и мировой истории.

"Традиционно центральным мероприятием празднования Дня Победы 9 мая стал военный парад в Екатеринбурге. Но в качестве важнейшего события стоит выделить шествие "Бессмертного полка", которое в этом году прошло после двухлетнего перерыва, связанного с пандемийными ограничениями. Более чем в ста городах, деревнях и поселках Свердловской области в строю "Бессмертного полка" прошло более 330 тысяч человек, из которых 150 тысяч – в Екатеринбурге", – отметил Олег Чемезов.

Для участия в "Бессмертном полку-онлайн" жители Свердловской области направили информацию о почти 70 тысячах родных и близких.

Стоит отметить, в апреле-мае в регионе состоялись также такие акции, как "Георгиевская ленточка", "Фронтовая бригада", "Окна победы", "Сад памяти", "Красная гвоздика", парад у дома ветеранов. Всего в муниципальных образованиях Свердловской области состоялось 778 мероприятий, в которых приняли участие более 1,1 миллиона человек.

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Областная газета Свердловской области

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