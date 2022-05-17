Город в розах и ведьма как реклама

Ведьма на столбе – это креативная реклама. Фото: «Виртуальный Каменск»

Город в розах, ведьма как реклама, пугающий автомобиль и Булат ОКУДЖАВА – «Облгазета» рассказывает о самых интересных событиях, которые произошли в свердловских муниципалитетах за минувшую неделю.

Нижний Тагил

В городе прошёл VIII Всероссийский фестиваль-конкурс «Возьмемся за руки, друзья…», посвященный творчеству Булата Окуджавы. Он собрал лучших авторов-исполнителей из 18 округов Свердловской области, семи других регионов и Донецкой Народной Республики. Гран-При завоевала Светлана Спесивцева из Челябинской области. Сейчас в Нижнем Тагиле, где известный бард прожил несколько лет, идет реконструкция культурного центра с названием «Дом Окуджавы». Открыть его планируется к августу, когда город будет отмечать 300-летие, пишет информагентство «Между строк».

Богданович

Жителям Богдановича предложили озеленить свой город, пишет «Народное слово». В преддверии 75-летия города при поддержке местной администрации, партии «Единая Россия» и предпринимателей в муниципалитете запустили акцию по высадке роз на общественных территориях. В ней принимают участие как коллективы предприятий и организаций, так и просто неравнодушные жители. Цветы приобретают централизованно – всего высадят 2,5 тысячи кустов роз. В рамках акции пройдёт конкурс на лучшее оформление территорий розами на приз главы городского округа. Его итоги подведут в День города шестого августа.

Лесной

Жителей Лесного напугал старый автомобиль. Как сообщает телестудия Спектр-МАИ, в ночь на 13 мая некоторые горожане услышали странные звуки, похожие на выстрелы. Тревожные сообщения поступили в дежурную часть Отдела внутренних дел. В полиции журналистам пояснили, что никаких причин для беспокойства нет. Источником громких хлопков, похожих на стрельбу, оказался старый автомобиль «ВАЗ» без глушителя.

Пирогово (Каменский ГО)

В селе Пирогово появилась креативная социальная реклама: в один из дорожных столбов «впечаталась» ведьма на метле, в сапогах на шпильке. Под манекеном висит табличка «Не пей за рулем». Снимок забавного манекена опубликовал портал «Виртуальный Каменск». Пользователям соцсетей пироговская ведьма очень приглянулась. Некоторые уверены, что это наглядная и действенная социальная реклама. Найти автора арт-объекта пока не удалось.

Нижняя Салда

В Нижней Салде приведут в порядок памятник салдинским революционерам, расстрелянным белогвардейцами в Кедровой роще в 1918 году, пишет «Городской вестник». Ремонт монументу требовался давно, именно поэтому три года назад по инициативе руководства краеведческого музея был организован сбор средств. Жителям удалось собрать более 43 тысяч рублей, ещё 40 тысяч рублей выделил депутат Государственной думы Сергей Бидонько. Большую часть суммы – 350 тысяч рублей – средства градообразующего предприятия. У памятника провели субботник, скоро начнутся ремонтные работы.

Новая Ляля

Жительница Новой Ляли решила подзаработать на продаже одежды, украденной в Серове. Об этом рассказали в межмуниципальном отделе МВД России «Серовский». На протяжении нескольких дней женщина приезжала в магазин с большой женской сумкой и пакетами, выбирала товар, а затем, удалив антикражные магниты, складывала одежду в сумку и уходила, не расплатившись. В общей сложности новолялинка совершила восемь заходов, похитив почти 30 позиций товара на общую сумму более девяти тысяч рублей. Похищенное она увозила в родной город и сбывала через сайты объявлений и соцсети. На этапе расследования уголовного дела женщина возместила причиненный материальный ущерб. Уголовное дело направлено в суд.

Ревда

В Ревде планируют построить храмовый комплекс. В него войдут два храма, котельная, воскресная школа, трапезная, два жилых дома, гараж, автопарковка, игровые площадки. Объект займёт площадь 1,5 гектара и будет примыкать к центральной улице М. Горького. Сейчас специалисты работают на проектом, строительство планируется провести в три этапа. Как сообщил местный телеканал «Единство», возводить новый храмовый комплекс будут на пожертвования горожан, в том числе предпринимателей.

Памятник салдинским революционерам скоро восстановят. Фото: «Городской вестник»