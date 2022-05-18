В Екатеринбурге увольняют всех сотрудников дирекции Универсиады-2023

Соревнования должны были пройти с 7 по 19 августа. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге расторгают трудовые договоры со всеми специалистами, которые занимались подготовкой к Универсиаде-2023. Речь идет об увольнении более 300 человек.

По словам руководителя дирекции соревнований Александра Чернова, 100% сотрудников, в том числе IT-специалисты, специалисты по транспорту, допингу, спорту, объектам, получили сообщения, что их трудовые соглашения потеряли свои силу. Это связано с переносом Игр.

Напомним, решение о переносе Игр на неопределенный срок было принято FISU в ходе онлайн-заседания Исполнительного комитета организации. Новые даты проведения будут определены позже.

"Это было и честно, и заранее, и в соответствии с законодательством. Я горжусь работой с этими людьми, но впервые мне пришлось такому количеству людей сообщить о том, что мы через какое-то время этим проектом заниматься не будем", — заявил он ТАСС, уточнив, что сообщения были направлены более чем 300 работникам.