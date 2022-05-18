Свердловчан обучат создавать и развивать туристические проекты

Проекты-победители получат поддержку от организаторов конкурса. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области при поддержке губернатора Евгения Куйвашева проходит конкурс туристических инициатив "Уральские каникулы". За два месяца из 88 населенных пунктов региона поступило 250 идей.

По итогам этапа стратегических сессий 70 команд из разных управленческих округов прошли в акселератор и будут бесплатно обучаться по одной из программ на выбор: "Развитие туристических маршрутов" или "Развитие туристических инфраструктурных проектов". Старт запланирован на 19 мая.

По словам замгубернатора Дмитрия Ионина, конкурс-акселератор призван собрать, систематизировать и объединить инициативы местных жителей, органов власти и бизнеса для реализации проектов в сфере внутреннего и въездного туризма.

"Сегодня как никогда важно ускорить процессы позитивных изменений в каждом населенном пункте, способствовать комплексному развитию туристских территорий в Свердловской области. Это уникальная возможность создавать туризм "руками" и "идеями" жителей. Мы уверены, что этот конкурс совершенно изменит наш регион и позволит раскрыть его туристический потенциал", – отметил он.

В рамках программы держатели идей пройдут обучение и получат компетенции, которые помогут реализовать новый турпроект или доработать действующий. В результате органы власти увидят полноценную туристическую карту Урала и сформируют исходные данные для привлечения федеральной поддержки.

Кстати, среди участников акселератора есть команды, которые уже реализуют туристические проекты: "Мариинские избы", "Покровский рубежЪ", "Сердце Урала" из Качканара, казачье общество "Хутор Чистый" из Кировграда и другие, сообщает областной департамент информполитики.

По итогам акселератора проекты-победители получат поддержку от организаторов конкурса – управляющей компании туристскими кластерами и департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области.