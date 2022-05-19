В России планируют создать общероссийское движение детей и молодежи "Большая перемена"

Работа организации будет направлена на воспитание детей, их профориентацию и обеспечение досуга. Фото: Александр Исаков

Представители думских фракций и сенаторы внесли в нижнюю палату парламента законопроект о создании общероссийского движения детей и молодежи "Большая перемена". Работа организации будет направлена на воспитание детей, их профориентацию и обеспечение досуга.

Согласно тексту законопроекта, размещенного в электронной базе данных Госдумы, движение будет массовой некоммерческой самоуправляемой организацией, "преследующей цели содействия проведению государственной политики в интересах детей и молодежи". Среди основных целей движения:

создание условий для развития и самореализации молодежи;

формирование мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей;

развития у них общественно значимой и творческой активности, а также высоких нравственных качеств.

Участниками организации могут быть школьники, студенты колледжей и техникумов, а также выпускники учреждений среднего профессионального образования. Совершеннолетние участники могут выступать в качестве наставников, участвующих в воспитании и организации досуга детей и подростков.

Структура движения будет включать в себя региональные, местные и первичные отделения, высшим руководящим органом станет съезд. Также будут созданы правление, наблюдательный и координационные советы.

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