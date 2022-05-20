Россия создала штаб для восстановления освобожденных регионов Украины

Марат Хуснуллин отметил, что задачи формируются на ходу, но при этом у штаба имеется и долгосрочный план. Фото: пресс-служба Кремля

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о создании штаба по восстановлению освобожденных территорий Украины, ДНР и ЛНР. В этот штаб вошли все заинтересованные органы.

Марат Хуснуллин отметил, что задачи формируются на ходу, но при этом у штаба имеется и долгосрочный план.

"У нас есть задачи на один день, неделю, на месяц, до Нового года. Мы такую работу ставим", — передает его слова ТАСС.

В частности, штаб планирует работу по ремонту дорог, разрушенных домов и восстановлению экономики в пострадавших регионах. Отдельным пунктом прорабатываются меры поддержки сельского хозяйства.

Отметим, что 17 и 18 мая Марат Хуснуллин ездил в Херсонскую и Запорожскую области, где осмотрел города Херсон и Мелитополь. Во время поездки он сказал, что Россия будет заниматься восстановлением инфраструктуры этих территорий.

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