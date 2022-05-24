В Свердловской области упростили процедуру получения бесплатных земель

Расширен перечень документов, которые позволят свердловчанам до 1 января 2026 года бесплатно оформить в собственность земли. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня на заседании депутаты Заксобрания Свердловской области определили механизм бесплатного предоставления земельных участков под гаражами и жилыми домами в регионе.

Согласно внесенным в областной закон изменениям, расширен перечень документов, которые позволят свердловчанам до 1 января 2026 года бесплатно оформить в собственность земельный участок под гаражом при условии уплаты налогов и взносов за землю. Даже если у человека нет документов, подтверждающих строительство гаража, для оформления земли в собственность смогут послужить документы об оплате за ее пользование.

Кроме того, до 1 марта 2031 года есть возможность бесплатно оформить в собственность земельный участок под домом, который является основным местом проживания. Это касается той ситуации, если он был построен до 14 марта 1998 года – даты вступления в силу градостроительного кодекса РФ. При оформлении земель теперь могут быть использованы документы, подтверждающие уплату налогов за дом и за земельный участок.

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