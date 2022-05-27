Стали известны доходы чиновников мэрии Екатеринбурга

Все замглавы Екатеринбурга, кроме Руслана Галямова, заработали за 2021 год от 2,6 до 3,6 млн рублей. Фото: Павел Ворожцов

Власти Екатеринбурга опубликовали сведения о доходах и имуществе чиновников за 2021 год. Самым богатым среди заместителей мэра стал Руслан Галямов.

Его доход превысил 4,5 млн рублей (в 2020 году он отчитывался о почти 10,5 млн рублей). В этот раз, как и годом ранее, он сообщил, что владеет двумя машинами — BMW X5M Competition и ВАЗ-212901. Также в его пользовании значатся земельный участок, жилой дом и квартира. У жены Галямова в собственности находятся земельные участки, гаражи, дом, квартира и другая недвижимость. За прошлый год она заработала почти 12,4 млн рублей.

Остальные заместители градоначальника Алексея Орлова заработали от 2,6 до 3,6 млн рублей. А именно: Игорь Сутягин (3,35 млн), Алексей Бубнов (3,6 млн), Владимир Гейко (3,2 млн), Андрей Корюков (3 млн), Дмитрий Ноженко (почти 3,3 млн), Сергей Плахотин (почти 2,9 млн), Екатерина Сибирцева (2,65 млн), Марина Фадеева (почти 2,6 млн). Ознакомиться с документом подробнее можно на сайте горадминистрации.

Кстати, сведений о доходах главы города Алексея Орлова в опубликованном документе не оказалось. Ждем соответствующей информации позже.