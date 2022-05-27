На главной площади Екатеринбурга пройдет последняя весенняя ярмарка

Ярмарка выходного дня вновь откроется на площади 1905 года в Екатеринбурге. Посетителей ждут в субботу и воскресенье с 09:00 до 17:00.
Традиционно на прилавках появятся свежие и качественные фермерские продукты. Посетителей ждет большой выбор мясных деликатесов и колбас, сыра и молочных продуктов, овощей, фруктов, ягод, орехов и сладостей.
Для садоводов и дачников, а также любителей комнатных растений будет развернута целая цветочная экспозиция. Также можно будет приобрести сортовую рассаду плодовых и декоративных культур.
Кроме того, гостям представят изделия декоративно-прикладного искусства, сувениры из дерева и кожи, гобелены и картины, вязаные вещи, куклы ручной работы.
Парковка на площади будет недоступна для автомобилистов c 00:00 28 мая до 19:00 29 мая. Горожане на машинах могут припарковаться на улицах Урицкого и Володарского или в паркинге ближайшего ТЦ.
Добавим, в этом году план проведения городских ярмарок включает 61 мероприятие. Помимо центральной площадки, торговые мероприятия проходят во всех районах мегаполиса.
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