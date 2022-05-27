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Общество
27 мая 2022, 15:55

Херсонскую и Запорожскую области переводят на российский телефонный код

  Юлия Пастух
Телефон

Началась продажа сим-карт нового оператора мобильной связи. Фото: Галина Соловьева

Абонентов Запорожской и Херсонской областей переводят на российский телефонный код "+7". Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

По сообщению администрации Мелитополя Запорожской области, в городе уже началась продажа сим-карт нового оператора мобильной связи. Приобрести их можно в здании компании "Укртелеком", передает ТАСС.

Как ранее писала "Областная газета", с июля 2022 года на российский телефонный код также перейдут жители ЛНР. Некоторым абонентам придется заменить сим-карты

Областная газета Свердловской области

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