Херсонскую и Запорожскую области переводят на российский телефонный код

Началась продажа сим-карт нового оператора мобильной связи. Фото: Галина Соловьева

Абонентов Запорожской и Херсонской областей переводят на российский телефонный код "+7". Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

По сообщению администрации Мелитополя Запорожской области, в городе уже началась продажа сим-карт нового оператора мобильной связи. Приобрести их можно в здании компании "Укртелеком", передает ТАСС.

Как ранее писала "Областная газета", с июля 2022 года на российский телефонный код также перейдут жители ЛНР. Некоторым абонентам придется заменить сим-карты.