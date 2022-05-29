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29 мая 2022, 13:32

В Екатеринбурге прошел детский крестный ход

  Юлия Пастух
Детский крестный ход

В шествии приняли участие около 600 свердловчан. Фото: Екатеринбургская Епархия

Около 600 участников мероприятия проследовали от храма до часовни Святой Екатерины, где совершили молебен, посвященный окончанию учебного года.

В крестном ходе приняли участие священнослужители, преподаватели и воспитанники воскресных школ Екатеринбурга. 

Видео: Екатеринбургская Епархия

Сейчас у Храма на Крови для детей проходит праздник и финальный турнир спортивного состязания "Русский силомер", на котором выступят сильнейшие команды воспитанников воскресных школ.

Фото: Екатеринбургская Епархия

В Екатеринбурге в 136 воскресных школах в этом году занимались 3915 детей. 

Фото: Екатеринбургская Епархия

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Областная газета Свердловской области

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