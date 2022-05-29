В Екатеринбурге прошел детский крестный ход

Около 600 участников мероприятия проследовали от храма до часовни Святой Екатерины, где совершили молебен, посвященный окончанию учебного года.
В крестном ходе приняли участие священнослужители, преподаватели и воспитанники воскресных школ Екатеринбурга.
Видео: Екатеринбургская Епархия
Сейчас у Храма на Крови для детей проходит праздник и финальный турнир спортивного состязания "Русский силомер", на котором выступят сильнейшие команды воспитанников воскресных школ.
В Екатеринбурге в 136 воскресных школах в этом году занимались 3915 детей.
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