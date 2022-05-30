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Общество
30 мая 2022, 10:07

В России разработали первую систему предупреждения столкновения самолетов

  Юлия Пастух
Кабина пилота в самолете

Система предназначена для Ил-96, Sukhoi Superjet-100, Ил-14, МС-21 и других бортов. Фото: Евгения Скачкова

Первая отечественная система предупреждения столкновения самолетов (СПСВ) предназначена для Ил-96, Sukhoi Superjet-100, Ил-14, МС-21 и других бортов. 

По информации генерального директора компании "Навигатор" Сергея Бабурова, система предупреждает самолеты, выдает сигнал в автопилот для уклонения от столкновения с воздушными судами. "Это венец импортозамещения, это наша инициативная разработка. Это последний блок авионики, которого не хватало нашей авиационной промышленности", — цитирует главу компании и создателя системы РИА "Новости".

СПСВ имеет режим наблюдения за воздушной обстановкой в пассивном режиме и активной антенны, которая передает информацию другим самолетам о своем местонахождении. Сергей Бабуров сообщил, что система уже устанавливается на самолеты Ил-96, Sukhoi Superjet-100, Ил-14, МС-21, а проходит испытания на самолете Л-410. 

Ранее, по словам главы "Навигатора", на все лайнеры ставилась TCAS американской компании Collins. 

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Областная газета Свердловской области

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