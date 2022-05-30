В Екатеринбурге открыли купальный сезон

В этом году свердловчанам еще не были озвучены безопасные для купания водоемы. Фото: Андрей Борисов

Жители Екатеринбурга устали ждать лета и открыли купальный сезон. Несмотря на непогоду горожане окунулись в прохладную воду.

Читатели "Областной газеты" сообщили нам о двух девушках, которые купались в Нижне-Исетском пруду (микрорайон Химмаш). По всей видимости это не было спонтанным решением, как и положено, они были в купальниках.

"Было очень ветрено и прохладно. Однако девушки плескались в воде с удовольствием. На берегу их поддерживали еще четверо подростков. Некоторые из них были в куртках", — рассказал местный житель Андрей Борисов.

Фото: Андрей Борисов

Добавим, в этом году свердловчанам еще не были озвучены безопасные для купания водоемы. Не было информации и о пляжах, допущенных к эксплуатации.

Не стоит забывать, плавать в "диких" водоемах может быть смертельно опасно. Под водой могут скрываться острые камни и обрывы. А также в воде могут обитать "утиные глисты". Ранее с таким недугом горожане встречались на озере Шарташ. Подробнее об этом читайте тут.