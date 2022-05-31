В Екатеринбурге установят 16 знаков о запрете купания

В Екатеринбурге расположено 118 водоемов. Фото: Галина Соловьева

На заседании постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения гордумы Екатеринбурга обсудили меры по обеспечению безопасности горожан на водных объектах. В частности, в текущем году на территории муниципального образования установят еще 16 табличек, запрещающих купаться.

По словам председателя комитета административных органов Евгения Клюжина, в Екатеринбурге расположено 118 водоемов, рядом с которыми установлено 90 знаков о запрете купания и выхода на лед. Власти уральской столицы совместно со спасателями на регулярной основе проводят рейды по информированию граждан о правилах поведения на водных объектах. Евгений Клюжин уточнил, что в 2022 году было напечатано около 50 тысяч памяток с информацией по этой теме и почти 30 тысяч листовок о запрете выхода на лед.

В школах правила безопасности на воде освещаются на уроках ОБЖ, а в лагерях проводятся мероприятия, где детей учат оказывать первую помощь утопающим, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Из-за несоблюдения правил безопасности в 2021 году на воде погибли 10 екатеринбуржцев, включая одного ребенка. В нынешнем году подобных инцидентов не случалось.

Напомним, 30 мая "ОГ" писала, как екатеринбуржцы открыли купальный сезон.