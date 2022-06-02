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Общество
2 июня 2022, 10:29

Екатеринбуржец выплатил алименты после ареста автомойки

  Юлия Пастух
Автомойка

Сумма задолженности перед детьми у мужчины составляла порядка 100 тысяч рублей. Фото: Александр Зайцев

Судебные приставы заставили должника оплатить алименты, арестовав зарегистрированное на него имущество.

Как сообщает ГУ ФССП по Свердловской области, сумма задолженности перед детьми у мужчины составляла порядка 100 тысяч рублей. Деньги на принадлежащих должнику банковских счетах отсутствовали.

Однако позднее выяснилось, что на алиментщика зарегистрировано нежилое помещение под автомойкуна ул. Черепанова в Екатеринбурге. Судебный пристав-исполнитель составил протокол ареста, сведения об имуществе были переданы в специализированную организацию для оценки и дальнейшей реализации на торгах в ТУ Росимущества. Мужчина не захотел расставаться с коммерческой недвижимостью и погасил всю сумму задолженности по алиментам своим детям.

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Областная газета Свердловской области

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Екатеринбуржец выплатил алименты после ареста автомойки