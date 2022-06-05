Коронавирусом в России заразились еще 3 786 человек

На Среднем Урале за прошедшие сутки зарегистрировали 114 новых случаев заболевания. Фото: Галина Соловьева

За прошедшие 24 часа по всей России было зарегистрировано 3 786 пациентов с коронавирусом, а общее количество случаев заражения составляет 18 351 851. Доставлены в больницы с ковидом еще 837 россиян.

В то же время излечились от коронавируса 3 935 жителей страны, а суммарное число выздоровевших — 17 764 261. Опасная болезнь за последние сутки унесла жизни 75 россиян. С начала пандемии от ковида скончались 379 520 жителей России.

На Среднем Урале за прошедшие сутки зарегистрировали 114 новых случаев заболевания и 212 фактов выздоровления. Госпитализировано было 7 пациентов.

Напомним, сутками ранее в Свердловской области коронавирус был выявлен у 108 жителей региона.