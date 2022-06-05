Темы дня

Общество
5 июня 2022, 13:12

Коронавирусом в России заразились еще 3 786 человек

Люди в масках

На Среднем Урале за прошедшие сутки зарегистрировали 114 новых случаев заболевания. Фото: Галина Соловьева

За прошедшие 24 часа по всей России было зарегистрировано 3 786 пациентов с коронавирусом, а общее количество случаев заражения составляет 18 351 851. Доставлены в больницы с ковидом еще 837 россиян.

В то же время излечились от коронавируса 3 935 жителей страны, а суммарное число выздоровевших — 17 764 261. Опасная болезнь за последние сутки унесла жизни 75 россиян. С начала пандемии от ковида скончались 379 520 жителей России.

На Среднем Урале за прошедшие сутки зарегистрировали 114 новых случаев заболевания и 212 фактов выздоровления. Госпитализировано было 7 пациентов.

Напомним, сутками ранее в Свердловской области коронавирус был выявлен у 108 жителей региона.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
05.06.2022, 15:50 / Политика
Правительство РФ утвердило методику оценки работы губернаторов
05.06.2022, 15:11 / Общество
В Нижнем Тагиле спасли девушку, провалившуюся в мусоропровод
05.06.2022, 14:08 / Общество
В центре Екатеринбурга троллейбус насмерть сбил пешехода
05.06.2022, 13:12 / Общество
Коронавирусом в России заразились еще 3 786 человек
05.06.2022, 11:35 / Политика
В Казахстане проходит референдум по внесению изменений в конституцию