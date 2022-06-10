23 свердловских выпускника получили 100 баллов за первый ЕГЭ

Работы еще более 400 ребят оценили на 80 баллов и выше. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области объявили первые результаты ЕГЭ по географии, литературе и химии. 23 выпускника получили высший балл – 100, работы еще более 400 ребят оценили на 80 баллов и выше.

100 баллов удалось набрать выпускникам из Екатеринбурга, Заречного, Каменска-Уральского, Камышлова, Кировграда, Нижнего Тагила, Ревды и Первоуральска.

Стоить отметить, в ЕГЭ по химии были включены задания, проверяющие умение характеризовать строение атома, определять виды химической связи и типы кристаллических решеток. В экзамен по географии в этом году были включены новые творческие задания, направленные на оценку навыков критического мышления, умения формулировать свою точку зрения. Участники ЕГЭ по литературе получили возможность выбрать задания из нескольких вариантов. Также при проверке текста сочинения на грамотность можно было пользоваться орфографическим словарем.

Отметим, подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами можно 13 и 14 июня в личном кабинете выпускника.

"Для того, чтобы иметь возможность подать документы в вузы по профилю в 2022 году, необходимо набрать не менее 37 баллов по географии, 32 – по литературе и 36 – по химии", – отметила начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования регионального минобразования Татьяна Умнова.

Напомним, Госэкзамен по химии, литературе и географии выпускники сдавали 26 мая. Задания выполняли около 4 тысяч выпускников.