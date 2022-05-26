В Свердловской области стартовал ЕГЭ

Участники сегодняшнего экзамена узнают свои результаты не позднее 10 июня. Фото: Павел Ворожцов

Первый единый госэкзамен по химии, литературе и географии сегодня сдали около 4 тысяч выпускников. 148 пунктов проведения экзамена в регионе отработали в штатном режиме.

"Подготовка к проведению ЕГЭ в регионе началась заблаговременно. Все организаторы прошли соответствующую подготовку, сформирован пул экспертов предметных комиссий. Мы провели несколько репетиционных тестирований для того, чтобы на старте не допустить технических и организационных сбоев. В соответствии с регламентом после инструктажа во всех пунктах начали печать контрольно-измерительных материалов. Экзамен стартовал в 10:00", — рассказала первый замминистра образования и молодежной политики Нина Журавлева.

Фото: Павел Ворожцов

На экзаменационные работы было дано от 3 до 3 часов 55 минут. Участники могли пользоваться линейкой, транспортиром и непрограммируемым калькулятором. Выполняя работу по литературе, в этом году впервые можно было пользоваться орфографическим словарем. Участники ЕГЭ работали не только с произведениями русской, но и зарубежной литературы. Кроме того, повышены требования к объему сочинения — теперь оно должно содержать не менее 200 слов.

Фото: Павел Ворожцов

Те, кто сдал экзамен сегодня, узнают свои результаты не позднее 10 июня.

В целом в Свердловской области в текущем году подготовили 187 пунктов проведения ЕГЭ, в том числе в учреждениях ГУФСИН, ОДКБ № 1, а также на дому. Для обеспечения безопасности во всех пунктах проведения экзамена присутствуют медицинские работники, а также сотрудники полиции.

Фото: Павел Ворожцов

Стоит отметить, для участников ЕГЭ и их родителей в регионе начала работать горячая линия: (343) 312-02-23, 8 950 64-770-93, 8 950 64-761-12.

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