Компания IKEA объявила о продаже всех своих фабрик в России

Принятое решение повлечет за собой сокращение множества сотрудников на производствах компании. Фото: Галина Соловьева

Компания IKEA продаст все свои четыре фабрики, расположенные в России, и поставит розничный бизнес в стране на паузу. При этом представители организации заявили, что торговые центры "Мега" продолжат работать.

В сообщении компании отмечают ухудшение ситуации с логистическими цепочками и бизнес-процессами по всему миру.

"Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем. Как следствие, группа компаний "Интер ИКЕА" и группа компаний "Ингка" приняли решение сократить масштаб бизнеса в России. <...> Розничный бизнес IKEA в России остается на паузе", — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IKEA.

Принятое решение повлечет за собой сокращение множества сотрудников на производствах компании. Также будет организована ликвидация остатков со складов — акция начнется с 1 июля.

Напомним, что группа компаний "Интер ИКЕА" приостановила деятельность в России и Беларуси 3 марта на фоне проведения специальной военной операции на Украине. Добавим, что гипермаркеты OBI возобновили свою работу по всей России уже в начале мая.