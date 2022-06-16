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16 июня 2022, 22:36

Coca-Cola прекращает производство продукции в России

Coca-Cola

Среди брендов Coca-Cola также значатся Sprite и Fanta. Фото: Полина Зиновьева

Компания Coca-Cola HBC AG планирует сокращение производственных мощностей на территории России. В перспективе предприятие полностью остановит производство напитков бренда Coca-Cola.

О планах предприятия сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальное заявление штаб-квартиры компании.

"По завершении процесса сокращения производственных мощностей, Coca-Cola HBC больше не будет производить или продавать Coca-Cola и другие бренды компании в России", — говорится в сообщении.

Напомним, что компания заявила о прекращении деятельности в России 8 марта. Среди брендов Coca-Cola также значатся Sprite и Fanta. Впервые Coca-Cola пришла на российский рынок в конце 1970-х годов, а первые продажи газированных напитков стартовали в середине 80-х.

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Областная газета Свердловской области

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