Coca-Cola прекращает производство продукции в России

Среди брендов Coca-Cola также значатся Sprite и Fanta. Фото: Полина Зиновьева

Компания Coca-Cola HBC AG планирует сокращение производственных мощностей на территории России. В перспективе предприятие полностью остановит производство напитков бренда Coca-Cola.

О планах предприятия сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальное заявление штаб-квартиры компании.

"По завершении процесса сокращения производственных мощностей, Coca-Cola HBC больше не будет производить или продавать Coca-Cola и другие бренды компании в России", — говорится в сообщении.

Напомним, что компания заявила о прекращении деятельности в России 8 марта. Среди брендов Coca-Cola также значатся Sprite и Fanta. Впервые Coca-Cola пришла на российский рынок в конце 1970-х годов, а первые продажи газированных напитков стартовали в середине 80-х.

Читайте также:

Компания IKEA объявила о продаже всех своих фабрик в России.