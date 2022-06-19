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19 июня 2022, 13:15

Арестованного директора Института физкультуры и спорта УрФУ лишили звания мастера спорта

  Юлия Пастух
Евгений Шурманов

Фото: пресс-служба УрФУ

Минспорта России опубликовало приказ о лишении звания "мастер спорта по боксу" директора Института физкультуры УрФУ Евгения Шурманова. Документ подписал врио министра Андрей Федоров 17 июня.

"Лишить Шурманова Евгения Геннадиевича, 26 сентября 1979 года рождения, спортивного звания «мастер спорта России» по виду спорта «бокс», присвоенного приказом Федерального агентства по физической культуре и спорту от 31 мая 2006 г. № 65П," — указано в приказе.

Фото: Официальный сайт Минспорта РФ

Как ранее писала "Областная газета", 16 июня Евгения Шурманова задержала полиция по подозрению в мошенничестве. 17 июня Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал его на один месяц и 25 суток (до 8 августа). 

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Областная газета Свердловской области

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