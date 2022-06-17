Суд арестовал директора Института физкультуры и спорта УрФУ

Фото: пресс-служба УрФУ

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения директору Института физкультуры, спорта и молодежной политики Уральского федерального университета Евгению Шурманову, он арестован на один месяц и 25 суток (до 8 августа).

Как ранее писала "Областная газета", вчера, 16 июня, представителя ВУЗа задержала полиция по подозрению в мошенничестве. Ранее в его отношении возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ, это "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение".

Если вина Евгения Шурманова будет доказана, ему будет грозить до 10 лет лишения свободы.

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