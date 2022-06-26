МВД утвердило требования к оружию самообороны

Оружие, в частности, не должно быть оборудовано "глушителями". Фото: Галина Соловьева

В России обновили требования к параметрам допустимого для самообороны оружия. Приказ МВД вступит в силу 29 июня 2022 года.

К оружию самообороны по закону относится огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, травматическое оружие, газовые пистолеты и револьверы, механические распылители, аэрозольные и другие устройства со слезоточивыми или раздражающими веществами, а также электрошокеры.

По новым требованиям огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, в частности, не должно иметь в своей конструкции приспособлений для бесшумной стрельбы и механизмов для выстрелов очередями. Кроме того, должна быть возможность идентифицировать оставшиеся после выстрелов гильзы, передает ТАСС со ссылкой на приказ МВД.

Травматическое оружие так же не должно иметь "глушителей", при этом не может быть изготовлено из боевого стрелкового, в том числе списанного устройства. Также его конструкция не должна позволять адаптировать оружие к стрельбе патронами для огнестрельного оружия. Такое же требование выставили к газовым пистолетам и револьверам.

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