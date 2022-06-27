Область на карте

Фото: Из личного архива Дениса Бритвина

Искусство или вандализм, встреча экстремалов в Богдановиче, выборы мэра сказочного города – «Областная газета» рассказывает о самых интересных событиях, которые произошли в уральских муниципалитетах за минувшую неделю.

Невьянск

В выходные в Невьянске разрисовали игрушечную фабрику – на стенах здания, бетонном заборе и около него появились сказочные и мультипликационные персонажи, сообщает «Невьянск – наш город». Участие в арт-проекте приняли уличные художники из Екатеринбурга, Магнитогорска, Перми, Оренбурга, Невьянска и Кировграда. В общей сложности за три дня расписали около 100 квадратных метров поверхностей. Краской, жильем и питанием граффитистов обеспечило руководство предприятия. Предполагается, что площадка станет одной из туристических точек на карте города.

Берёзовский

В городе проучили малолетнего вандала, который испортил новые информационные стенды в городском сквере. Как сообщается в группе «Сила Берёзовского в людях», руководство учреждения «Парк культуры и отдыха» предложило за информацию об авторе рисунков 5 тысяч рублей. Горе-художник был найден буквально за пару часов, ему, как выяснилось,12 лет. В полицию сообщать о нарушении не стали: мальчик вызвался самостоятельно убрать рисунки. Свои творения подростку пришлось отмывать на глазах у собственной мамы, журналистов, директора учреждения.

Общественники надеются, что это станет уроком для подростка и других ребят. Кроме того, в их распоряжении теперь есть имена большинства городских художников – по стилю надписей можно будет определить, кто именно испортил тот или иной объект.

Ирбит

В городе завершился капремонт железобетонного моста по улице Кирова, сообщает «ИРБИТ. Официально». Сооружение, по которому транспорт идет потоком в сторону Туринска, никогда прежде капитально не ремонтировали, и мост сильно износился, на въезде появились огромные ямы. Еще чуть-чуть – и мост пришлось бы полностью сносить и взамен строить новый, говорили подрядчики. Ремонт выполняла байкаловская компания «Мелиострой», стоимость работ составила около 65 млн рублей. Строители поменяли бетонные опоры и пролетные строения, уложили новый асфальт, сделали освещение.

Верхотурье

На базе Верхотурской центральной больницы будут готовить фельдшеров, рассказывает «Новая жизнь». О новом наборе объявил Серовский филиал Свердловского областного медицинского колледжа – первый выпуск медиков по такой специальности в этом году уже прошел в Качканаре. Желающие получить новую специальность зачисляются по среднему баллу аттестата или диплома, срок обучения составит 2 года 10 месяцев.

«Теоретические и практические занятия ведут преподаватели колледжа, лекции и семинары будут проводиться в красном уголке Верхотурской больницы, практика – в стационаре»,- пишет издание.

Сейчас идет комплектование групп, верхотурцы подали первые заявления. В муниципалитете рассчитывают, что это позволит решить кадровую проблему.

Богданович

На прошлой неделе в городе побывала самая возрастная велопутешественница России – 81-летняя тверичанка Юлия Михайлюк, рассказывает «ТВ-Богданович». Женщина путешествует по стране почти 30 лет, в возрасте 66 лет попала в Книгу рекордов России, проехав от Твери до Сахалина и обратно 20 тысяч км за семь месяцев. В Богдановиче местные жители познакомили ее с другим экстремалом – 28-летним путешественником Денисом Бритвиным, который решил добраться из Санкт-Петербурга до Владивостока на самокате и тоже на день остановился в Богдановиче. После встречи юноша взял курс на Тюмень, а пенсионерка направилась домой, в сторону Твери.

Куминовское (Слободо-Туринский район)

Сотрудники Куминовской сельской библиотеки провели в Доме культуры детскую игру «Выборы мэра сказочного города», пишет газета «Коммунар». Свои кандидатуры выдвинули Баба-яга, Василиса Премудрая и Кощей Бессмертный. Яга пообещала в сказочном городе запретить пугать и красть детей, Василиса заверила, что все будут жить дружно, Кощей же решил избирателей «подкупить» золотом. В зале выбрали трех членов избирательной комиссии, юным избирателям раздали бюллетени. В результате мэром сказочного города стала Василиса Премудрая – за нее проголосовали 14 из 19 юных избирателей. По словам организаторов, цель мероприятия – заинтересовать детей выборами.

Может быть, в сентябре они своим родителям скажут: «Мы хотим увидеть настоящий избирательный участок, посмотреть, как проходит голосование», отмечает СМИ.

Фото: Пресс-служба АО «Мелиострой»

Фото: Из личного архива Вячеслава Козилова