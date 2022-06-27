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Общество
27 июня 2022, 15:20

На свердловском аэродроме пройдет масштабное авиашоу

  Юлия Пастух
Самолет

Фото предоставлено организаторами фестиваля

На аэродроме ДОСААФ Логиново в 50 км от Екатеринбурга пройдет масштабный авиапраздник — "Небо вместо моря". Мероприятие запланировано на 23 и 24 июля.

Четыре самолета пилотажной группы "Первушино" из Уфы покажут фигуры "сердце", "колодец", "ромб" и другие, а также поучаствуют в гонках на малых высотах вокруг гигантских надувных конусов. 

Уральцы смогут увидеть высший пилотаж самолета ЯК-52 ("петлю Нестерова" на высоте 400 метров, "проход над полосой" на высоте 50 метров и другие), а также шоу парашютистов и авиамоделистов.

Видео: предоставлено организаторами фестиваля

Организаторы отмечают, что аэродром сможет принять максимум 3000 гостей, поэтому лучше заранее пройти регистрацию.

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Областная газета Свердловской области

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