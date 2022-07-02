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Общество
2 июля 2022, 17:47

Первоуральские парки заполонил борщевик

  Юлия Пастух
Борщевик

Фото: Наталья Рузанова, из паблика "ВКонтакте" "Инцидент | Первоуральск"

Жители Первоуральска Свердловской области сообщили об опасном растении, которое они обнаружили в городе.

Борщевик был замечен возле одного из домов по улице Советской, а также в Корабельной роще. По словам людей, он растет еще и в парке, передает паблик "ВКонтакте" "Инцидент | Первоуральск".

"У нас во дворе заросли этого очень ядовитого растения, сок вызывает страшные ожоги, а кругом дети. Во всей стране объявлена борьба с борщевиком", — написала в соцсетях жительница города Ольга.

Уадминистрации города заключен договор с подрядчиком на обработку специальными реагентами этого растения. При этом в Первоуральске есть много растений, схожих с борщевиком, и различить их могут только специалисты. В ближайшее время будет проведена обработка, — пишет Tagilcity.ru.

Отметим, листья и плоды борщевика содержат вещества, которые резко повышают чувствительность организма к ультрафиолету. Сок растения, попавший на кожу, вызывает сильные ожоги.

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Областная газета Свердловской области

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