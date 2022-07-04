Ученые разработали три способа борьбы с борщевиком на Среднем Урале

Фото: Наталья Рузанова, из группы "ВКонтакте" "Инцидент | Первоуральск"

Ученые Уральского государственного аграрного университета рассказали о способах избавиться от борщевика Сосновского, заполонившего Свердловскую область. По словам сотрудников вуза, быстрому распространению растения способствуют благоприятные для него климатические условия в регионе — достаточная влажность и прохлада.

Борщевик, по данным ученых, представляет угрозу для человека — в его соке содержатся фуранокумарины, которые при попадании на кожу лишают ее защиты от ультрафиолета. В результате под воздействием солнечных лучей образуется сильный ожог. Также известно, что растение препятствует росту других культур — рядом с ним практически ничего не уживается.

Как пояснил "Областной газете" заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства УрГАУ Михаил Карпухин, работа с борщевиком в регионе сводится в настоящее время к скашиванию и обработке гербицидами. Но такого метода хватает на раз. Потом семена всходят снова, отрастают корневища. И приходится делать это каждый год, что крайне затратно и малоэффективно.

"Борьбу с борщевиком мы ведем уже четвертый год, на сегодняшний день разработали три крайне эффективных способа по борьбе с этой культурой. Первый — с использованием отходов промышленности, второй и третий — с использованием местных добываемых минеральных источников. Каких именно — мы пока не раскрываем, так как в ближайшее время будем патентовать этот способ. Способы мы отрабатываем так: сначала борщевик скашиваем, потом посыпаем специальным материалом, затем делаем хороший плодородный слой и засаживаем его газонной травой. Эффективность новых методов проявляется уже на второй год после их применения. Самое страшное, что борщевик дает большое количество семян, которые остаются в почве десятки лет, поэтому новые методы направлены еще и на то, чтобы сдерживать всходы борщевика", — рассказал Михаил Карпухин.

Завкафедрой также отметил, что ученым необходима государственная поддержка и специальная программа, к созданию которой они готовы подключиться.

Напомним, ранее жители Первоуральска пожаловались на большое количество борщевика в городе. В пресс-службе местной администрации "ОГ" сообщили, что обращения жителей направляются в управление ЖКХиС, которое заключило договор с подрядчиком на обработку территории от борщевика. Однако из всех разновидностей этого растения опасен только борщевик Сосновского. В большинстве же случаев речь идет о безобидном борщевике сибирском. Какой именно вид на территории, выясняют уже выезжающие на место специалисты.