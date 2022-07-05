Подписано соглашение о создании наземного метро в Екатеринбурге

Предполагается, что будет создано 8 линий наземного метро, которые соединят Екатеринбург с городами-спутниками. Фото: предоставлено СвЖД

Сегодня на ИННОПРОМе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и начальник СвЖД Иван Колесников заключили трехстороннее соглашение о создании Новокольцовского маршрута. Речь идет о введении в эксплуатацию 31 километра железной дороги.

По словам мэра города, подписанным документом закрепляются зоны ответственности субъекта, муниципалитета и РЖД, в том числе в вопросах градостроительства, корректировки генплана развития уральской столицы, формирования единого агломерационного тарифа.

"Новокольцовский маршрут — важнейший проект, который без сомнений значительно улучшит жизнь наших граждан", — считает Алексей Орлов.

Известно, что Новокольцовский маршрут(31 км) пройдет от станции Екатеринбург-Сортировочный до Кольцово. В одну сторону электропоезд будет следовать через поселок Кольцово, а в обратную сторону — через станции Сима-Ленд, ЭКСПО и Студенческую, которые только предстоит построить и проложить через них железнодорожные пути. Маршрутом смогут пользоваться более 17 миллионов человек в год.

В создании маршрута будут задействованы как федеральные средства (в рамках проекта "Мобильный город"), так и деньги Свердловской области, ОАО "РЖД" и муниципалитета. Завершить разработку технико-экономического обоснования и перейти к составлению проектной документации планируется до конца 2022 года, отмечают в пресс-службе горадминистрации.

Добавим, в рамках международной промышленной выставки было подписано еще одно соглашение, связанное со столицей Урала. Так, глава региона, мэр и президент ГК "Эталон" договорились о значительном расширении границ Солнечного за счет строительства Лицейского квартала. В его инфраструктуру войдут лицей на 1,2 тысячи мест, детсад на 300 мест и Центр художественной и эстетической гимнастики. Также в скором времени в микрорайоне появится трамвайная ветка.