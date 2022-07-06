Для скоростной трассы М-12 выбирают название

Капремонт участка трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург, входящего в маршрут Казань — Екатеринбург, продолжается. Фото: Алексей Кунилов

К концу года для скоростной трассы М-12 Москва — Казань подберут название. При его выборе будет учитываться продление дороги до Екатеринбурга.

Свои варианты вы можете направлять на электронную почту imya-m12@yandex.ru.

"В первом раунде наибольшую популярность набрали такие варианты, как "Казань", "Евразия", "Восток". Ждем ваши примеры, соответствующие размаху проекта", — говорится в сообщении "Автодора".

Отмечается, что к концу года также планируется запустить движение более чем по 50 километрам трассы в Московской и Владимирской областях. Также М-12 пересечет Чувашию, Татарстан и Башкирию, зайдет на территорию Пермского края и дойдет до столицы Свердловской области.

Добавим, по данным ФКУ "Уралуправтодор", на Среднем Урале продолжается капремонт участка трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург, входящего в маршрут Казань — Екатеринбург. Дорожники расширяют его с двух до четырех полос с разделением встречных транспортных потоков. Это позволит увеличить скоростной режим на участке и повысить безопасность движения. Все запланированные на участках автодороги Р-242 работы будут закончены в 2024 году.

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