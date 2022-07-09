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9 июля 2022, 11:37

Владимир Путин присвоил госнаграды еще трем свердловчанам

Владимир Путин

Президент России наградил двух работников АО "Сухоложский литейно-механический завод". Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами. В новом списке значатся три представителя Свердловской области.

Как говорится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации, Ордена Александра Невского удостоен директор АО "Уралэлектромедь" Владимир Колотушкин.

"Заслуженным металлургом РФ" признан мастер участка черного литья металлургического производства АО "Сухоложский литейно-механический завод" Николай Козлов. А водитель автомобиля транспортного участка в той же организации — Владимир Кочнев — "Заслуженным работником транспорта РФ".

Напомним, ранее глава государства наградил шесть уральских тренеров за подготовку спортсменов, добившихся высоких результатов на Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио.

Областная газета Свердловской области

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