Владимир Путин поручил ограничить ставку по программе льготной ипотеки 7%

Также кабмин должен будет совместно с Банком России до 15 августа подготовить предложения по определению дополнительных механизмов для прироста в 2022 году портфеля ипотечных жилищных кредитов. Фото: Галина Соловьева

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений по итогам XXV Петербургского международного экономического форума. В частности, Правительство РФ должно будет до 25 июля внести изменения в условия программы льготной ипотеки, ограничив ставку 7% годовых.

Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

"Обеспечить изменение условий льготной ипотечной программы, установив, что процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставляемым гражданам Российской Федерации на покупку жилья на первичном рынке в рамках этой программы, должна составлять не более 7% годовых в течение всего срока кредитования", — говорится в тексте документа.

Также кабмин должен будет совместно с Банком России до 15 августа подготовить предложения по определению дополнительных механизмов для прироста в 2022 году портфеля ипотечных жилищных кредитов в номинальном выражении.

Напомним, что 22 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках выполнения поручения президента подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке с 9% до 7% годовых. Программа льготного кредитования на покупку или строительство жилья будет действовать до конца года.