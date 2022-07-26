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26 июля 2022, 12:53

На Среднем Урале едой и вещами обеспечат учащихся из ДНР и ЛНР

еда в столовой

Школьникам бесплатно предоставят горячее питание. Фото: Алексей Кунилов

В закон "Об образовании в Свердловской области" внесены изменения. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Заксобрания.

Как отметила председатель регионального парламента Людмила Бабушкина, закон направлен на соцподдержку детей лиц, принимающих (принимавших) участие в спецоперации на Украине, в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Это также касается беженцев, прибывших на Средний Урал с этих территорий.

"Речь идет о том, чтобы данной категории детей предоставить на период с 1 сентября 2022 до 1 июля 2023 года право на получение ряда мер социальной поддержки. В пакет помощи от государства входит бесплатное горячее питание в образовательных организациях", — сказала она.

Кроме того, по словам Людмилы Бабушкиной, предусмотрено обеспечение питанием, одеждой, обувью либо выделение денежной компенсации на приобретение всего перечисленного. Такая мера будет установлена "для обучающихся по очной форме за счет средств областного бюджета или местных бюджетов по основным профессиональным образовательным программам или по программам профподготовки по рабочим специальностям и должностям служащих".

Напомним, сегодня проходит последнее в этой сессии заседание. Депутаты рассмотрят 27 вопросов.

Областная газета Свердловской области

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