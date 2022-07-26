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Общество
26 июля 2022, 13:10

Музыкант Вадим Самойлов будет избираться в гордуму Асбеста

Вадим Самойлов

Городом проживания музыканта указана Москва. Фото: Полина Зиновьева

Фронтмен рок-группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов выдвинулся на выборы депутатов гордумы Асбестовского ГО. Он подал документы как самовыдвиженец.

Об этом говорится на сайте территориальной избирательной комиссии Асбеста. Кроме Вадима Самойлова, за депутатские мандаты избирательного округа №15 поборются еще три самовыдвиженца и кандидат от партии КПРФ Евгений Шабанов.

Согласно информации о кандидате, Вадим Самойлов в 1987 году окончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова. Городом проживания музыканта указана Москва.

Напомним, что фронтмен "Агаты Кристи" приезжал в уральскую столицу в апреле для участия в митинге в поддержку уральских волонтеров, собирающих гуманитарную помощь жителям Донбасса.

Областная газета Свердловской области

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