Урал своих не бросает

Александр Харлов, Алексей Сабитов, Владимир Мороз и сотрудник представительства МИД в Екатеринбурге Александр Иванов (на фото справа налево) привезли семьям из Донбасса три машины подарков. Фото: предоставлено Александром Харловым

Свердловская область в этом году снова принимает граждан, вынужденно покинувших территории Донецкой и Луганской народных республик и Украины. Беженцы приезжают семьями, с детьми и престарелыми родственниками. Решать их проблемы совместными усилиями помогают госорганы, общественные организации, просто неравнодушные люди. О том, как это происходит и какой вклад в это благое дело вносят работающие на Урале дипломаты и региональные власти – в материале «ОГ».

МИДовский десант

Вчера в пункте временного размещения (ПВР) беженцев в санатории «Нижнесергинский» побывали с гуманитарной миссией представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации в Екатеринбурге Александр Харлов и председатель местной Украинской национально-культурной автономии Владимир Мороз. Прибыли не с пустыми руками.

– Владимир Михайлович бывал здесь прежде и проинформировал меня, в чем нуждаются прибывшие с Украины люди, – рассказал «ОГ» Александр Харлов. – Я передал его слова своим сотрудникам, и они решили помочь. Купили вещи, медикаменты. Обратились за помощью к нашим коллегам из иностранных представительств. Из генконсульств Таджикистана и Киргизии привезли огромное количество фруктов. Все это мы доставили в Нижние Серги, детишки были в восторге.

По словам Александра Харлова, это была не разовая акция. Дипломатические визиты с гуманитарной помощью планируется проводить регулярно. В частности, уже решено подготовить проживающих в «Нижнесергинском» ребят к школе. Пока у них ничего нет для учебы. Понадобятся форма, обувь, тетради, ручки, ранцы.

– Вместе с нами в Нижние Серги ездил заместитель министра социальной политики Свердловской области Алексей Сабитов, – говорит Александр Харлов. – Представители этого ведомства часто здесь бывают, помогают решать самые насущные проблемы. А их немало: это устройство детей в детсады и школы, помощь пожилым и инвалидам, материальная поддержка. Возникают у беженцев сложности и с оформлением документов, с трудоустройством.

Люди все едут

Журналисты «ОГ» посещали пункт временного размещения в Нижних Сергах еще в начале июня нынешнего года (подробнее – в № 95 за 03.06.2022 г.) Тогда там находилось 149 человек: сто взрослых и 49 детей. Сейчас число обитателей ПВР увеличилось до трехсот.

– Люди продолжают приезжать из самых разных мест, – рассказала «ОГ» староста одного из корпусов, где размещены беженцы, Наталья Костюкова. – Едут с детьми, очень много пожилых, среди которых есть совсем старенькие, под девяносто лет. Ребятишкам нужны шорты, футболки, сандалии. Пожилым – медикаменты, очки, средства ухода. Я регулярно провожу опросы, составляю списки всего, что необходимо, передаю волонтерам.

Как подчеркивает Наталья, помощь ей и ее землякам на Урале оказывается огромная. Только вчерашние визитеры доставили три автомашины вещей. Люди, уезжающие из зоны спецоперации, могут взять с собой лишь минимум необходимого – в основном документы. Поэтому здесь им требуется буквально все. Сама она, например, до сих пор ходит в резиновых тапках, в которых бежала еще в апреле из Мариуполя. Обувь, конечно, привозят, но Наталья всегда находит тех, кто нуждается больше нее.

– Сейчас у нас здесь четверо беременных женщин, – говорит Наталья Костюкова. – Одна уже родила мальчика, скоро будем забирать из роддома. Понадобятся пеленки-распашонки, памперсы, бутылочки, коляски. Пока на одного новорожденного, потом и на других.

В свой первый визит в ПВР журналисты «ОГ» познакомились в двумя семьями из Мариуполя. Главное, что их тогда волновало – это найти на Урале работу и жилье. Проблема постепенно решается. Сергей и Татьяна (фамилию нас просили не называть. – Прим. ред.), металлурги по образованию, работают на Первоуральском динасовом заводе. Предприятие предоставило им жилье. Их сын Виталий поступает в Уральский федеральный университет.

Алина Тараненко, педагог по образованию, устроилась учителем в школу, ждет первого сентября. Ее мужа Евгения, слесаря по ремонту оборудования, берут в компанию «Киберсталь», созданную на базе Первоуральского новотрубного завода. Сын Егор ходит в садик в Нижних Сергах. Остается решить проблему с жильем, хозяева которого согласились бы временно зарегистрировать семью.

– Хорошо бы законодательно решить вопрос с регистрацией таких, как мы, – говорит Алина Тараненко.

По искреннему убеждению

Вопросы, касающиеся прав людей, вынужденных уехать с Украины, постепенно решаются. Вчера депутаты свердловского Заксобрания приняли внесенный губернатором Евгением Куйвашевым законопроект. Он, в том числе, направлен на социальную поддержку детей граждан, вынужденно покинувших территории Украины и Донецкой и Луганской народных республик и прибывших на Средний Урал.

– Речь идет о том, чтобы данной категории детей предоставить на период с 1 сентября 2022 до 1 июля 2023 года право на получение ряда мер социальной поддержки, – объяснила председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина. – В пакет помощи от государства входит бесплатное горячее питание в образовательных организациях.

Также, по ее словам, обеспечение питанием, одеждой, обувью предусмотрено «для обучающихся по очной форме за счет средств областного бюджета или местных бюджетов по основным профессиональным образовательным программам или по программам профподготовки по рабочим специальностям и должностям служащих». Причем те, кто пожелают, могут взять денежную компенсацию на приобретение всего перечисленного. Людмила Бабушкина подчеркнула, что решение о региональных мерах поддержки депутаты принимают по искреннему убеждению.

Дыни, черешня, яблоки и овощи порадовали детей и взрослых. Фото: Предоставлено Александром Харловым