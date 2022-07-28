В Нижнем Тагиле в День города устроят пиротехническое шоу

Выступления пиротехников будет оценивать жюри. Фото: Александр Зайцев

В день празднования 300-летнего юбилея Нижнего Тагила, 13 августа, в городе состоится первый фестиваль фейерверков. В шоу примут участие команды из Сергиева Посада, Нижнего Тагила и Твери.

Участники подготовили масштабные представления с музыкальным сопровождением — наблюдать за салютом можно будет из любой точки набережной Тагильского пруда. В перерывах на сцене будут выступать ведущие и артисты эстрады, а завершится фестиваль масштабным гала-фейерверком.

Выступления пиротехников будет оценивать жюри, уточнили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. Учитывать будут такие критерии, как художественная завершенность замысла постановщика, синхронность залпов и музыки, динамика, ритм и оригинальность эффектов.

"В такой большой праздник, как 300-летие нашего города, мы хотим порадовать и удивить горожан. Уверен, что фестиваль фейерверков будет ярким и запоминающимся событием праздничной программы. Желаю командам блестяще отработать свои номера и впечатлить зрителей. Конечно, болеть буду за тагильчан", — сказал замглавы города по социальной политике Валерий Суров.

Ознакомиться с полной программой мероприятий, подготовленных к празднованию 300-летия Нижнего Тагила, можно здесь.