На екатеринбургской свалке от гибели спасли чайку

Сотрудники "Спецавтобазы" спасли раненую чайку. Фото: ЕМУП "Спецавтобаза"

Птица повредила крыло и не могла взлететь. Раненую чайку заметили сотрудники Широкореченского мусорного полигона.

"Всего у нас на полигоне обитают 4 птицы. Все они нам как родные. Во время работы водитель бульдозера увидел, как одна из них повредила крыло и беспомощно лежала на земле. Другие птицы тоже заметили это и стали ее теребить. Быстро с коллегами отпугнули остальных и спустили птицу с верхушки полигона, чтобы выжила", — сообщил начальник комплекса "Широкореченский" Игорь Брусницын.

Как уточнили в пресс-службе ЕМУП "Спецавтобаза", птицу отвезли на осмотр к ветеринару, где ее накормили. Жизни чайки ничего не угрожает, сейчас ее планируют перевезти в питомник или центр реабилитации для раненых птиц.

По словам работников Широкореченского полигона, периодически к ним попадают животные. В начале года они нашли черепаху на линии мусоросортировки. Ее едва не раздавил пресс для отходов.