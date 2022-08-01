Темы дня

Общество
1 августа 2022, 14:17

На екатеринбургской свалке от гибели спасли чайку

  Валерия Белякова
Спасенная птица

Сотрудники "Спецавтобазы" спасли раненую чайку. Фото: ЕМУП "Спецавтобаза"

Птица повредила крыло и не могла взлететь. Раненую чайку заметили сотрудники Широкореченского мусорного полигона. 

"Всего у нас на полигоне обитают 4 птицы. Все они нам как родные. Во время работы водитель бульдозера увидел, как одна из них повредила крыло и беспомощно лежала на земле. Другие птицы тоже заметили это и стали ее теребить. Быстро с коллегами отпугнули остальных и спустили птицу с верхушки полигона, чтобы выжила", — сообщил начальник комплекса "Широкореченский" Игорь Брусницын.

Как уточнили в пресс-службе ЕМУП "Спецавтобаза", птицу отвезли на осмотр к ветеринару, где ее накормили. Жизни чайки ничего не угрожает, сейчас ее планируют перевезти в питомник или центр реабилитации для раненых птиц.

По словам работников Широкореченского полигона, периодически к ним попадают животные. В начале года они нашли черепаху на линии мусоросортировки. Ее едва не раздавил пресс для отходов.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
01.08.2022, 14:17 / Общество
На екатеринбургской свалке от гибели спасли чайку
01.08.2022, 13:21 / Общество
Стартовало голосование за статус "Достояние Среднего Урала"
01.08.2022, 13:05 / Общество
Свердловской области выделено еще 613 млн рублей на ускоренную газификацию
01.08.2022, 12:40 / Спорт
Юные свердловчане завоевали 25 наград на международных играх "Дети Азии"
01.08.2022, 11:59 / Общество
Уральские ученые создали новый компонент для лечения поражения легких