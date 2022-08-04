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Общество
4 августа 2022, 14:18

В России разрешили тратить маткапитал на оплату частных детских садиков

  Валерия Белякова
Детский сад

Материнский капитал разрешили тратить на частное дошкольное образование. Фото: Алексей Кунилов

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право родителям использовать материнский капитал для оплаты частного дошкольного образования. 

Изменения внесены в статью закона "О государственных мерах поддержки семей, имеющих детей". В документ добавлен пункт, в котором говорится о возможности использовать средства материнского капитала на оплату услуг дошкольного образования. Речь идет об услугах индивидуальных предпринимателей, у которых есть лицензия на образовательную деятельность. Документ опубликован на официальном портале правовой информации

С 2020 года маткапитал в России выдается при рождении первого ребенка, размер пособия с 1 февраля 2022 года увеличился до 524,5 тысяч рублей.

Напомним, в Госдуму готовятся внести законопроект, разрешающий расходовать средства материнского капитала на покупку земли.

Областная газета Свердловской области

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