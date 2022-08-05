Жару до +33 градусов обещают в Свердловской области

Не находитесь слишком долго на солнце. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловскую область возвращается изнуряющая жара. В ближайшие выходные синоптики обещают выше +30 градусов.

По данным Уральского гидрометцентра, днем 6 и 7 августа столбики термометров покажут +27...+32 ºС. При этом в начале новой недели станет еще жарче. В понедельник воздух прогреется до +28...+33 ºС.

В Екатеринбурге в субботу и воскресенье будет +29...+31 ºС, в первый рабочий день — +30...+32 ºС. Осадков ни в городе, ни в области не ожидается.

Добавим, ранее на Среднем Урале объявили предупреждение о смоге. Оно продлится до 20:00 9 августа.