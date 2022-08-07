На Среднем Урале проведут эксперимент по получению потомства от генетически редактированной коровы

Ученые хотят создать корову не только устойчивую к лейкозу, но и дающую гипоаллергенное молоко. Фото: Алексей Кунилов

Эксперимент по выведению потомства у генетически измененной коровы проведут в Уральском федеральном аграрном научно-исследовательском центре УрО РАН. Ведущий научный сотрудник центра Анна Кривоногова заявила, что у ученых уже есть отредактированные эмбрионы с нужными свойствами, которые пока хранятся замороженными.

Первый генетически отредактированный теленок появился в центре еще в январе — у животного заблокировали ген приверженности к лейкозу. Для этого ученые разработали технологию, позволяющую корректировать гены коровы на уровне одной клетки.

"Теленок здоров, растет, все у него в порядке. Пока мы за ним просто наблюдаем. Это девочка, если все будет благополучно, то попробуем вывести потомство, оценим, как весь этот процесс повлиял на репродуктивные качества. Ну и посмотрим, сколько молока она будет давать и какого качества молоко, но пока ей по возрасту еще рановато, ей меньше года", — рассказала Анна Кривоногова.

По словам исполняющего обязанности директора научно-исследовательского центра УрО РАН Никиты Зезина, ученые хотят создать безрогую корову не только устойчивую к лейкозу, но и дающую гипоаллергенное молоко.

В распоряжении ученых уже есть отредактированные эмбрионы для эксперимента, сообщает ТАСС. Анна Кривоногова пояснила, что помимо корректировки генов, ученым предстоит провести множество сложных манипуляций, связанных с выращиванием клеток, консервацией эмбрионов и их подсаживанием.