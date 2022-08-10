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Общество
10 августа 2022, 10:28

В России хотят отказаться от ртутных термометров и ламп

  Валерия Белякова
Ртутный термометр

В России могут запретить ртутьсодержащие термометры, лампы, удобрения и косметику. Фото: Алексей Кунилов

Производство термометров с ртутью могут прекратить в России с 1 марта 2024 года. Минпромторг разработал проект постановления о запрете изготовления и использования продукции, отходы которой трудно или невозможно утилизировать.

Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Министерство промышленности предлагает перечень запрещенных к производству ртутьсодержащих товаров. В него входят: аккумуляторы с содержанием опасного металла, переключатели и реле, люминесцентные трубчатые лампы, барометры, манометры, термометры, гигрометры, сфигмоманометры. Также в списке значится косметика с содержанием ртути и удобрения: пестициды, биоциды, локальные антисептики.

Отказ от изготовления данной категории товаров в министерстве аргументируют проблемной утилизацией.

"Установить перечень видов продукции (товаров), производство и использование которых не допускаются в связи с тем, что отходы от использования такой продукции (товаров) не подлежат обработке и (или) утилизации либо их обработка и (или) утилизация затруднительны", — значится документе.

Сейчас проект постановления проходит общественные обсуждения. Если инициатива будет одобрена, то изменения начнут действовать с 1 марта 2024 года.

Напомним, в Свердловской области сбор ртутных отходов от населения ведется в мобильных пунктах приема.

Областная газета Свердловской области

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