В России хотят отказаться от ртутных термометров и ламп

В России могут запретить ртутьсодержащие термометры, лампы, удобрения и косметику. Фото: Алексей Кунилов

Производство термометров с ртутью могут прекратить в России с 1 марта 2024 года. Минпромторг разработал проект постановления о запрете изготовления и использования продукции, отходы которой трудно или невозможно утилизировать.

Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Министерство промышленности предлагает перечень запрещенных к производству ртутьсодержащих товаров. В него входят: аккумуляторы с содержанием опасного металла, переключатели и реле, люминесцентные трубчатые лампы, барометры, манометры, термометры, гигрометры, сфигмоманометры. Также в списке значится косметика с содержанием ртути и удобрения: пестициды, биоциды, локальные антисептики.

Отказ от изготовления данной категории товаров в министерстве аргументируют проблемной утилизацией.

"Установить перечень видов продукции (товаров), производство и использование которых не допускаются в связи с тем, что отходы от использования такой продукции (товаров) не подлежат обработке и (или) утилизации либо их обработка и (или) утилизация затруднительны", — значится документе.

Сейчас проект постановления проходит общественные обсуждения. Если инициатива будет одобрена, то изменения начнут действовать с 1 марта 2024 года.

Напомним, в Свердловской области сбор ртутных отходов от населения ведется в мобильных пунктах приема.