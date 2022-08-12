Парад самолетов и состязания по высшему пилотажу: на Среднем Урале готовятся к фестивалю "От Винта"

Фестиваль "От Винта" пройдет в Логиново 27 августа. Фото: Павел Ворожцов

На свердловском аэродроме в Логиново 27 августа пройдет фестиваль "От Винта". Гостям покажут авиа- и мотошоу.

В воздушном параде самолетов примут участие Як-52, Zlin-142, Eurostar, Cessna, A-22, Ан-2, рассказали организаторы фестиваля. Жителей приглашают посетить мотошоу, уральские байкеры обещают продемонстрировать прыжки через воздушные суда.

Спасатели Среднего Урала десантируются с вертолета Ми-8 по канату. Прыжки с малой высоты в 200 метров покажут парашютисты. Авиаторы готовятся к соревнованиям по высшему пилотажу и точности приземления.

Гости фестиваля смогут попробовать свои силы в радиоуправлении ракетопланом. Детей ждут ворона Капа и парк сказов. Стартует шоу в полдень. Ознакомиться с более подробной программой мероприятий можно на сайте фестиваля.

Напомним, сегодня в России отмечают день Военно-Воздушных сил страны.