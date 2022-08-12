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Общество
12 августа 2022, 17:23

Свердловские социальные проекты распространят в российских регионах

  Юлия Пастух
Герб Свердловской области

Проекты были отмечены президентом Владимиром Путиным. Фото: Галина Соловьева

Минтруд РФ рекомендовал к массовому тиражированию в регионах два свердловских проекта — мобильное приложение "Город без границ" и практику по снижению социального сиротства детей с синдромом Дауна. 

Проект Виолетты Журавской "Город без границ" для людей с ограниченными возможностями здоровья — приложение для мобильных телефонов, по которому на карте города можно увидеть особенности ландшафта и узнать информацию о проблемах, связанных с передвижением. Навигатор программы способен строить маршруты, огибая все препятствия на пути. Также он показывает наличие оборудованной доступной среды в учреждениях и организациях, а еще имеет сервисы по вызову специального такси и по запросу волонтерской помощи.

Вторая практика из списка, автором которой является Татьяна Черкасова, позволила сократить до нуля число отказов от детей с синдромом Дауна. Проект предполагает комплексную поддержку семей и многоплановую работу с родителями: специалисты пошагово объясняют, что необходимо сделать после рождения ребенка с генетическим заболеванием. Инициатива реализуется благодаря взаимодействию регионального минздрава с социальными НКО: они разработали порядок медико-социальной помощи ребенку и семье, передает департамент информполитики Свердловской области.

Оба свердловских проекта были представлены ранее президенту РФ Владимиру Путину на очной части форума "Сильные идеи для нового времени".

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Областная газета Свердловской области

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