Темы дня

Общество
15 августа 2022, 16:00

Средний Урал поддержит Донбасс в социальной сфере

  Валерия Белякова
Подписание соглашения

В числе приоритетов — сотрудничество в области формирования институтов гражданского общества. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Соглашение о сотрудничестве подписали председатели Общественных палат Свердловской области и Луганской Народной Республики. Документ касается совместной деятельности в социальной сфере.

Подписи поставили Александр Левин и Алексей Карякин на совещании в Подмосковье. Там прошел проектный семинар региональных Общественных палат Российской Федерации, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Наши партнеры нуждаются в квалифицированных кадрах в медицине, образовании, культуре. Мы по возможности будем им помогать решать эту и другие актуальные проблемы, связанные с взаимодействием наших гражданских обществ, налаживанию прямых контактов между социально ориентированными некоммерческими организациями", — рассказал глава Свердловской общественной палаты Александр Левин.

Данное соглашение о сотрудничестве стороны договорились подписать несколько месяцев назад. Документ касается также коллаборации палат в создании институтов гражданского общества, а также улучшения существующих механизмов учета общественного мнения.

Напомним, Средний Урал помогает Луганской и Донецкой народным республикам гуманитарной помощью. Ранее Свердловская область направила в ЛНР и ДНР 12 тонн полезного груза.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
15.08.2022, 20:50 / Общество
В Екатеринбурге 10-летний самокатчик выехал на запрещающий сигнал светофора и попал под машину
15.08.2022, 20:01 / Общество
Владимир Путин заявил о превосходстве российского оружия над западным
15.08.2022, 19:30 / Общество
Официальный портал Екатеринбурга запустил раздел, посвященный Дню города
15.08.2022, 19:00 / Общество
В свердловской больнице начали проводить МРТ грудничкам на инновационном томографе
15.08.2022, 18:30 / Культура
Свердловская киностудия и "Кыргызфильм" договорились о совместных проектах