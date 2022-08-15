Средний Урал поддержит Донбасс в социальной сфере

В числе приоритетов — сотрудничество в области формирования институтов гражданского общества. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Соглашение о сотрудничестве подписали председатели Общественных палат Свердловской области и Луганской Народной Республики. Документ касается совместной деятельности в социальной сфере.

Подписи поставили Александр Левин и Алексей Карякин на совещании в Подмосковье. Там прошел проектный семинар региональных Общественных палат Российской Федерации, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Наши партнеры нуждаются в квалифицированных кадрах в медицине, образовании, культуре. Мы по возможности будем им помогать решать эту и другие актуальные проблемы, связанные с взаимодействием наших гражданских обществ, налаживанию прямых контактов между социально ориентированными некоммерческими организациями", — рассказал глава Свердловской общественной палаты Александр Левин.

Данное соглашение о сотрудничестве стороны договорились подписать несколько месяцев назад. Документ касается также коллаборации палат в создании институтов гражданского общества, а также улучшения существующих механизмов учета общественного мнения.

Напомним, Средний Урал помогает Луганской и Донецкой народным республикам гуманитарной помощью. Ранее Свердловская область направила в ЛНР и ДНР 12 тонн полезного груза.