Стелу "Город трудовой доблести" откроют в Екатеринбурге в июне 2023 года

Стела будет стоять на углу улиц Николая Никонова и Царской, возле ККТ "Космос". Фото: telegram-канал Алексея Орлова

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, что стела "Город трудовой доблести" будет открыта в уральской столице в июне 2023 года. По словам градоначальника, конкурс на возведение объекта объявят в ближайшее время.

Алексей Орлов напомнил, что стела будет стоять на углу улиц Николая Никонова и Царской, возле ККТ "Космос". Голосование за место расположения объекта проводилось летом 2021 года.

"Стела в ознаменование того, что Екатеринбург удостоен почетного звания "Город трудовой доблести", будет торжественно открыта в июне следующего года, в присутствии делегаций городов, также носящих этот титул. Они прибудут к нам на празднование 300-летия Екатеринбурга", — пишет глава уральской столицы у себя в telegram-канале.

Напомним, что звание "Город трудовой доблести" президент России Владимир Путин присвоил Екатеринбургу и Нижнему Тагилу 2 июля 2020 года.

В Нижнем Тагиле стелу открыли 12 августа, в первый день празднования 300-летия города.