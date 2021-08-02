В Екатеринбурге открыли голосование за место размещения стелы "Город трудовой доблести"

На выбор екатеринбуржцам предлагают четыре места. Фото: скрин с сайта горадминистрации

В Екатеринбурге возобновили голосование за место размещения стелы "Город трудовой доблести". На выбор екатеринбуржцам предложили четыре места.

Форма с онлайн-голосованием появилась на сайте администрации Екатеринбурга.

Жителям города предлагают выбрать из четырёх вариантов:

Территория вблизи Храма-на-Крови,

Место на пересечении ул. Царской и ул. Николая Никонова,

Пустырь на пересечении ул. Татищева и ул. Пирогова,

Остров по ул. Репина, рядом с Центральным стадионом.

На страничке с голосованием есть карты с обозначением мест, где предлагается установить стелу.

Ранее подобное голосование уже проводилось и жители выбрали местом размещения стелы Уралмаш. На вопрос корреспондента "Областной газеты" о том, почему опрос решили проводить вновь, в пресс-службе администрации Екатеринбурга ответили, что тогда жители выбирали место под музей доблести.

"Ранее опрос проводился по месту размещения музея трудовой доблести", - сообщила Виктория Мкртчян.

При этом из прошлогодних интервью с представителями городской власти становится ясно, что речь шла именно про установку памятной стелы. Не исключено, что она должна была стать часть музея трудовой доблести, но тогда это не упоминалось.

"Мы рассматриваем варианты, может быть, на Плотинке выделить какое-то место и поставить там памятную стелу, посвящённую указу президента, которая будет рассказывать о том, как это решение принималось", - рассказывал бывший мэр Екатеринбурга во время прямой линии на YouTube-канале "Студии 41", когда ещё только выбиралось место для установки памятника.

Напомним, ранее "Областная газета" рассказывала, что в городе установят две памятных стелы. Одну установят у аэропорта Кольцово, а место второй сейчас выбирается голосованием.