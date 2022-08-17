Для многодетных на Госуслугах появился сервис для подачи заявлений на ипотечную субсидию

Многодетные семьи могут подать заявление на получение субсидии для погашения ипотеки через Госуслуги. Фото: Алексей Кунилов

Многодетным семьям разрешили оформлять субсидию на погашение ипотеки через интернет. Для этого на портале госуслуг начал работать новый сервис.

С его помощью многодетные семьи смогут подать заявку на получение средств от государства, которые предназначены для оплаты ипотечного кредита. Размер субсидии не превышает 450 тысяч рублей. Деньги можно использовать для снижения суммы платежа или уменьшения срока займа, сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития РФ.

На выплату могут рассчитывать семьи, где третий и следующие дети родились с 1 января 2019 года. Льгота распространяется на малышей, которые появятся на свет до 31 декабря 2023 года включительно. В министерстве уточняют, что для получения субсидии регистрация брака родителей значения не имеет, как и возраст старших детей. Условия предъявляются к ипотечному договору, документ должен быть подписан до 1 июля 2024 года.

"Ранее для получения выплаты необходимо было обратиться лично в банк, выдавший ипотечный кредит, с заявлением и полным комплектом документов. Теперь же заявление на субсидию можно оформить полностью онлайн, не тратя время на посещение отделений. Портал сегодня предоставляет десятки услуг для семей с детьми, делая меры господдержки более удобными и простыми", – рассказал замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

Выплата перечисляется на погашение кредита, который выдан на приобретение:

жилья в строящемся и новом готовом доме, а также на вторичном рынке;

земли под ИЖС, садоводство и подсобное хозяйство;

возведение собственного дома.

Подать заявление можно через подтвержденную учетную запись. Для этого понадобятся:

паспорт родителя, свидетельства о рождении всех детей или их паспорта;

кредитный договор (документы о рефинансировании, если оно было);

документы о покупке недвижимости.

Напомним, ранее Общественная палата России предложила выплачивать семьям по миллиону рублей при рождении третьего ребенка и следующих детей.