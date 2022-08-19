Темы дня

Общество
19 августа 2022, 17:20

Вице-спикер екатеринбургской думы предложил установить в городе статую святой покровительницы

  Валерия Белякова
Образец скульптуры

Статую святой Екатерины предложил установить вице-спикер гордумы Виктор Тестов. Фото: telegram-канал Виктора Тестова

Зампредседателя Екатеринбургской городской думы Виктор Тестов предложил установить статую святой Екатерины.

Монумент он призывает возвести к 300-летию столицы Среднего Урала. Где именно — этот вопрос парламентарий предлагает обсудить с горожанами.

"Важно мнение горожан по проекту и по месту расположения скульптуры в городском пространстве", — написал у себя в telegram-канале Виктор Тестов.

Он также опубликовал фотографии проекта, автором которого выступил скульптор Федор Петров.

Образец скульптуры святой Екатерины
Образец скульптуры святой Екатерины. Фото: telegram-канал Виктора Тестова

Вице-спикер гордумы пояснил, что его идею уже поддержали коллеги по депутатскому корпусу и представили проект мэрии.

Виктор Тестов добавил, что из-за дефицита городского бюджета средствами для "народной стройки" могут помочь неравнодушные горожане, став причастными к возведению памятника.

Ранее в Екатеринбурге выбрали логотип к 300-летию города. Изображение состоит из трех волнистых линий.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.08.2022, 20:15 / Общество
ФСБ совместно со свердловскими силовиками уничтожили условных террористов
19.08.2022, 19:26 / Общество
Лучшую швею выбрали в Свердловской области
19.08.2022, 19:05 / Общество
Психологи УрФУ разработали приложение по определению благополучия человека
19.08.2022, 18:51 / Общество
Марат Хуснуллин заявил о выделении 260 миллиардов рублей на трассу Казань — Екатеринбург
19.08.2022, 18:33 / Общество
Футболисты "Урала" ищут хозяев бездомным животным. Фото